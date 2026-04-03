Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,33€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,12 %.
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Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+31,60 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+41,47 %
|10.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+41,47 %
|10.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|30,00EUR
|-1,30 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+1,99 %
|23.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+41,47 %
|25.03.2026
+0,86 %
+8,47 %
-6,69 %
-16,28 %
-36,97 %
-21,10 %
-22,22 %
-65,21 %
+21,82 %
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