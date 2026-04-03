Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,33€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,12 %.