Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 59,30€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,29 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|55,00Euro
|-6,98 %
|-
|Bernstein
|57,00Euro
|-3,60 %
|-
|Analyst
|62,00Euro
|+4,85 %
|-
|Deutsche Bank
|63,00Euro
|+6,54 %
|-
|Goldman Sachs
|63,00Euro
|+6,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|-6,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|-6,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+6,54 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|-6,98 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+1,47 %
|12.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|+1,47 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|61,00EUR
|+3,16 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-3,60 %
|12.03.2026
|RBC
|58,00EUR
|-1,91 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|62,00EUR
|+4,85 %
|13.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+6,54 %
|13.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|-6,98 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+6,54 %
|23.03.2026
|RBC
|62,00EUR
|+4,85 %
|24.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|57,00EUR
|-3,60 %
|25.03.2026
+0,75 %
+4,95 %
+10,32 %
+30,78 %
+76,30 %
+49,77 %
+71,23 %
+419,57 %
+210,97 %
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