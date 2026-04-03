Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 200,83€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|175,00Euro
|+17,40 %
|-
|UBS
|205,00Euro
|+37,53 %
|-
|UBS
|205,00EUR
|+37,53 %
|05.03.2026
|UBS
|205,00EUR
|+37,53 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|240,00EUR
|+61,01 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|15.03.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|+17,40 %
|23.03.2026
+0,93 %
+0,16 %
-12,74 %
-30,13 %
-41,63 %
+25,65 %
+36,90 %
+107,56 %
+931.525,00 %
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