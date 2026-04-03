SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 200,83€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.