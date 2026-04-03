Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 368,33€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,25 %.
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Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00EUR
|+41,65 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|360,00EUR
|+24,37 %
|06.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|09.03.2026
|UBS
|340,00EUR
|+17,46 %
|14.03.2026
|RBC
|400,00EUR
|+38,19 %
|16.03.2026
|BERENBERG
|360,00EUR
|+24,37 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|340,00EUR
|+17,46 %
|30.03.2026
-1,41 %
+0,56 %
-15,61 %
-2,77 %
+17,51 %
+110,66 %
+139,84 %
+380,15 %
-17,54 %
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