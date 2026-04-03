Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 85,40€. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+27,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+27,63 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.03.2026
|BERENBERG
|83,00EUR
|+24,62 %
|04.03.2026
|UBS
|92,00EUR
|+38,14 %
|04.03.2026
|UBS
|82,00EUR
|+23,12 %
|05.03.2026
+1,68 %
+7,09 %
-1,19 %
-8,69 %
-16,99 %
-47,56 %
-44,07 %
+36,53 %
+1.664.900,00 %
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