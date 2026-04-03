Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 301,75€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+27,93 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.03.2026
|RBC
|290,00EUR
|+23,67 %
|19.03.2026
|RBC
|290,00EUR
|+23,67 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+27,93 %
|25.03.2026
|UBS
|310,00EUR
|+32,20 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|289,00EUR
|+23,24 %
|27.03.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+38,59 %
|27.03.2026
|UBS
|310,00EUR
|+32,20 %
|27.03.2026
-2,08 %
-3,17 %
-13,12 %
+0,85 %
+10,33 %
+54,92 %
+80,53 %
+344,10 %
+555,21 %
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