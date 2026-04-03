Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 95,43€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,11 %.