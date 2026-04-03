Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 95,43€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+19,58 %
|-
|BERENBERG
|105,00EUR
|+25,56 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+1,64 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+13,60 %
|24.03.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+19,58 %
|25.03.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+13,60 %
|30.03.2026
|UBS
|88,00EUR
|+5,23 %
|30.03.2026
+1,64 %
+1,89 %
-0,97 %
-3,06 %
-20,37 %
-19,40 %
-4,25 %
+13,10 %
+116,09 %
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