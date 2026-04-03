Aktie kaufen oder verkaufen
Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 147,00€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|137,00EUR
|+3,01 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|137,00EUR
|+3,01 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|160,00EUR
|+20,30 %
|16.03.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|17.03.2026
|JEFFERIES
|143,00EUR
|+7,52 %
|18.03.2026
|RBC
|145,00EUR
|+9,02 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|160,00EUR
|+20,30 %
|27.03.2026
+0,30 %
+3,90 %
-7,17 %
+8,28 %
+10,46 %
+23,18 %
+43,32 %
+107,13 %
+83,45 %
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