Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 270,87€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,22 %.