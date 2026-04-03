Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 270,87€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,22 %.
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Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|295,00Euro
|+39,64 %
|-
|Analyst
|295,00Euro
|+39,64 %
|-
|Bernstein
|284,00Euro
|+34,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+34,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|304,00EUR
|+43,91 %
|-
|BERENBERG
|215,00EUR
|+1,78 %
|03.03.2026
|RBC
|220,00EUR
|+4,14 %
|06.03.2026
|UBS
|230,00EUR
|+8,88 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|280,00EUR
|+32,54 %
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+34,44 %
|15.03.2026
|RBC
|220,00EUR
|+4,14 %
|17.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|257,00EUR
|+21,66 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|280,00EUR
|+32,54 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|280,00EUR
|+32,54 %
|17.03.2026
|JEFFERIES
|295,00EUR
|+39,64 %
|17.03.2026
|JEFFERIES
|307,00EUR
|+45,33 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+39,64 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|+39,64 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|270,00EUR
|+27,81 %
|19.03.2026
|UBS
|240,00EUR
|+13,61 %
|20.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+34,44 %
|24.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|+34,44 %
|25.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|232,00EUR
|+9,82 %
|30.03.2026
-0,40 %
-3,57 %
-11,62 %
-15,88 %
-3,25 %
-46,39 %
-51,68 %
+266,50 %
+1.760.316,67 %
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