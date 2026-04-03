Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 39,83€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+55,24 %
|-
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-19,79 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-19,79 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-24,97 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|-6,86 %
|23.03.2026
|UBS
|52,00EUR
|+34,54 %
|23.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.03.2026
-2,23 %
+3,74 %
-28,16 %
-4,86 %
+53,91 %
+6,08 %
+41,90 %
+53,19 %
+6.341,67 %
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