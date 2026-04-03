Aktie kaufen oder verkaufen
TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TAG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 17,60€. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,60 %.
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Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+26,40 %
|-
|BARCLAYS
|15,00EUR
|+5,34 %
|18.03.2026
|BERENBERG
|19,00EUR
|+33,43 %
|18.03.2026
|BERENBERG
|19,00EUR
|+33,43 %
|18.03.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|+19,38 %
|18.03.2026
-0,04 %
+5,94 %
-14,59 %
+5,86 %
+9,89 %
+121,16 %
-44,79 %
+15,37 %
+1.476,97 %
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