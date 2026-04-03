Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 78,35€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,55 %.
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Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|75,00Euro
|-5,77 %
|-
|BERENBERG
|62,00EUR
|-22,10 %
|01.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|-5,77 %
|01.03.2026
|JEFFERIES
|78,00EUR
|-2,00 %
|03.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|-5,77 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|68,00EUR
|-14,56 %
|09.03.2026
|BERENBERG
|62,00EUR
|-22,10 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|78,00EUR
|-2,00 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+18,11 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|-5,77 %
|17.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00EUR
|-4,51 %
|19.03.2026
|RBC
|85,00EUR
|+6,80 %
|24.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|78,00EUR
|-2,00 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+18,11 %
|26.03.2026
|RBC
|85,00EUR
|+6,80 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|78,00EUR
|-2,00 %
|27.03.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+18,11 %
|30.03.2026
+2,75 %
+1,14 %
+8,94 %
+38,65 %
+30,47 %
+42,90 %
+97,26 %
+139,19 %
+617,03 %
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