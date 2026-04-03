TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 78,35€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,55 %.