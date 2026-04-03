Aktie kaufen oder verkaufen
PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 35,75€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,14 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|31,00Euro
|+1,57 %
|-
|Analyst
|30,00Euro
|-1,70 %
|-
|Deutsche Bank
|45,00Euro
|+47,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+8,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+47,44 %
|-
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+1,57 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+14,68 %
|23.03.2026
|BERENBERG
|36,00EUR
|+17,96 %
|24.03.2026
-2,37 %
-12,78 %
+14,39 %
+33,96 %
+125,41 %
+41,06 %
+10,11 %
+1.028,69 %
+136,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte