PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 35,75€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,14 %.