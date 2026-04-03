Aktie kaufen oder verkaufen
UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 35,50€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +817,31 %.
Analysten und Kursziele für die UmweltBank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
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|-
|-
|Analyst
|-
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|Cosmin Filker
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|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|7,00Euro
|+80,88 %
|-
|GBC
|64,00Euro
|+1.553,75 %
|-
+1,44 %
+1,75 %
-2,58 %
+8,48 %
-27,12 %
-66,29 %
-77,74 %
-64,55 %
+115,00 %
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