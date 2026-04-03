UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 35,50€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +817,31 %.