Aktie kaufen oder verkaufen
United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: United Internet AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 29,43€. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,44 %.
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Analysten und Kursziele für die United Internet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+11,07 %
|-
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-10,43 %
|13.03.2026
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-10,43 %
|16.03.2026
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-10,43 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|34,00EUR
|+21,82 %
|19.03.2026
|UBS
|31,00EUR
|+11,07 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|35,00EUR
|+25,40 %
|24.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.03.2026
-0,25 %
+1,32 %
+1,80 %
+0,36 %
+46,37 %
+73,50 %
-19,15 %
-37,46 %
+875,87 %
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