United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 29,43€. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,44 %.