Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 30,49€. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,46 %.