Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 83,00€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,60 %.