Aktie kaufen oder verkaufen
Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 83,00€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,60 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|87,00EUR
|+21,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|88,00EUR
|+22,56 %
|09.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+3,06 %
|24.03.2026
-1,10 %
+1,34 %
-12,59 %
-5,89 %
+11,48 %
+67,38 %
+71,48 %
+30,01 %
+13.171,72 %
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