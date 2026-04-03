Aktie kaufen oder verkaufen
Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Ole Spata - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volkswagen (VW) Vz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) Vz Aktie beträgt 116,08€. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,46 %.
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Analysten und Kursziele für die Volkswagen (VW) Vz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|110,00Euro
|+25,53 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+23,25 %
|10.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|99,00EUR
|+12,98 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+25,53 %
|10.03.2026
|UBS
|92,00EUR
|+4,99 %
|10.03.2026
|UBS
|95,00EUR
|+8,41 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|125,00EUR
|+42,65 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+59,76 %
|10.03.2026
|RBC
|139,00EUR
|+58,62 %
|10.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00EUR
|+14,12 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+59,76 %
|15.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|151,00EUR
|+72,32 %
|19.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00EUR
|+14,12 %
|25.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.03.2026
-1,22 %
-0,25 %
-12,13 %
-15,85 %
-8,29 %
-30,27 %
-64,10 %
-19,45 %
+1.828,48 %
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