Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 162,14€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,12 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-25,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-25,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-25,29 %
|-
|JPMORGAN
|151,00GBP
|-1,90 %
|02.03.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+16,94 %
|05.03.2026
|BERENBERG
|170,00GBP
|+10,44 %
|13.03.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+7,19 %
|27.03.2026
|JEFFERIES
|1,00GBP
|-99,35 %
|27.03.2026
|JPMORGAN
|138,00GBP
|-10,35 %
|27.03.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+7,19 %
|30.03.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+3,94 %
|30.03.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+7,19 %
|31.03.2026
|JEFFERIES
|180,00GBP
|+16,94 %
|31.03.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+3,94 %
|31.03.2026
+1,71 %
+10,58 %
+1,68 %
+8,34 %
+27,08 %
+32,93 %
+103,49 %
+241,81 %
+728,21 %
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