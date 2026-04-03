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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 346,05. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,71 %.

    Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 230,00Euro -27,75 % -
    Goldman Sachs 349,00Euro +9,63 % -
    JPMorgan 350,00Euro +9,95 % -
    UBS 384,00Euro +20,63 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 340,00CHF +6,81 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 340,00CHF +6,81 % -
    JPMORGAN 350,00CHF +9,95 % 02.03.2026
    GOLDMAN SACHS 349,00CHF +9,63 % 06.03.2026
    JPMORGAN 350,00CHF +9,95 % 06.03.2026
    UBS 384,00CHF +20,63 % 06.03.2026
    JEFFERIES 230,00CHF -27,75 % 09.03.2026
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 340,00CHF +6,81 % 09.03.2026
    GOLDMAN SACHS 349,00CHF +9,63 % 09.03.2026
    JPMORGAN 350,00CHF +9,95 % 09.03.2026
    BARCLAYS 410,00CHF +28,79 % 09.03.2026
    BERNSTEIN RESEARCH 395,00CHF +24,08 % 09.03.2026
    BERENBERG 340,00CHF +6,81 % 10.03.2026
    JPMORGAN 325,00CHF +2,09 % 11.03.2026
    BARCLAYS 410,00CHF +28,79 % 11.03.2026

    Roche Holding

    -0,63 %
    +1,78 %
    -13,56 %
    -3,03 %
    +10,35 %
    +152,67 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 362,67CHF, was eine Steigerung von +12,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Aktie kaufen oder verkaufen Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26 Im März `26 haben 19 Analysten die Roche Holding Aktie eingestuft.
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