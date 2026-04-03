Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 346,05€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,71 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|230,00Euro
|-27,75 %
|-
|Goldman Sachs
|349,00Euro
|+9,63 %
|-
|JPMorgan
|350,00Euro
|+9,95 %
|-
|UBS
|384,00Euro
|+20,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+6,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+6,81 %
|-
|JPMORGAN
|350,00CHF
|+9,95 %
|02.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|349,00CHF
|+9,63 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|+9,95 %
|06.03.2026
|UBS
|384,00CHF
|+20,63 %
|06.03.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-27,75 %
|09.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+6,81 %
|09.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|349,00CHF
|+9,63 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|+9,95 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+28,79 %
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|395,00CHF
|+24,08 %
|09.03.2026
|BERENBERG
|340,00CHF
|+6,81 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|325,00CHF
|+2,09 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+28,79 %
|11.03.2026
-0,63 %
+1,78 %
-13,56 %
-3,03 %
+10,35 %
+152,67 %
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