Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 346,05€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,71 %.