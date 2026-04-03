Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 72,46€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,03 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|74,00Euro
|-10,17 %
|-
|Barclays Capital
|69,00Euro
|-16,24 %
|-
|Barclays Capital
|74,00Euro
|-10,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|-28,38 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|05.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|-39,30 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|69,00EUR
|-16,24 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|74,00EUR
|-10,17 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|-23,52 %
|11.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|88,00EUR
|+6,83 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-10,17 %
|13.03.2026
|BERENBERG
|96,00EUR
|+16,54 %
|17.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00EUR
|-17,45 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.03.2026
|UBS
|84,00EUR
|+1,97 %
|25.03.2026
-0,90 %
+2,43 %
+1,98 %
+17,55 %
+8,08 %
-45,98 %
-34,66 %
+5,60 %
-13,29 %
