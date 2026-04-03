Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 61,83€. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.
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Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00Euro
|+31,64 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|-9,73 %
|-
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+24,12 %
|12.03.2026
|UBS
|60,00EUR
|+12,83 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+31,64 %
|13.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.03.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|+7,19 %
|17.03.2026
-0,19 %
-12,65 %
-7,40 %
+5,74 %
+27,20 %
-22,78 %
-61,63 %
+225,81 %
+45,68 %
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