Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 11 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 88,72€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,15 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|81,00Euro
|+8,78 %
|-
|Barclays Capital
|84,00Euro
|+12,81 %
|-
|Berenberg Bank
|81,00Euro
|+8,78 %
|-
|Goldman Sachs
|83,00Euro
|+11,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+11,47 %
|-
|JPMORGAN
|105,00EUR
|+41,02 %
|02.03.2026
|JEFFERIES
|69,00EUR
|-7,33 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+12,81 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+12,81 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|83,00EUR
|+11,47 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|105,00EUR
|+41,02 %
|04.03.2026
|UBS
|98,00EUR
|+31,61 %
|04.03.2026
|UBS
|99,00EUR
|+32,96 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+12,81 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+12,81 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+34,30 %
|10.03.2026
|BERENBERG
|81,00EUR
|+8,78 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+34,30 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+34,30 %
|18.03.2026
|UBS
|92,00EUR
|+23,56 %
|24.03.2026
|UBS
|92,00EUR
|+23,56 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+8,78 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+12,81 %
|27.02.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+34,30 %
|27.03.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+8,78 %
|29.03.2026
+0,26 %
+3,84 %
-4,13 %
+5,61 %
-24,29 %
-26,81 %
-30,61 %
+23,78 %
+341,90 %
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