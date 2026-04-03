Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 33,00€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,47 %.