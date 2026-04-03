Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 33,00€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,47 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+25,38 %
|-
|BARCLAYS
|33,00EUR
|+33,47 %
|01.03.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+53,69 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+29,42 %
|06.03.2026
|RBC
|-
|-
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|+13,25 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+53,69 %
|09.03.2026
|RBC
|31,00EUR
|+25,38 %
|19.03.2026
|UBS
|33,00EUR
|+33,47 %
|26.03.2026
-2,00 %
-0,88 %
-8,58 %
-16,17 %
+29,41 %
+65,56 %
+45,74 %
+73,62 %
+394,80 %
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