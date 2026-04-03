Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 90,23€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,04 %.