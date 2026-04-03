Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 90,23€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00CHF
|+3,28 %
|-
|RBC
|82,00CHF
|+4,55 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+14,75 %
|18.03.2026
|JEFFERIES
|80,00CHF
|+2,00 %
|23.03.2026
|UBS
|80,00CHF
|+2,00 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|86,00CHF
|+9,65 %
|27.03.2026
-0,33 %
+1,92 %
-6,92 %
+0,79 %
-9,93 %
-24,04 %
-11,07 %
+29,38 %
+5.850,00 %
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