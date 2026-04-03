„Local Insight, Global Impact" - Verwurzelt in der Gemeinschaft, der Wertschöpfung verpflichtet

OSAKA, Japan, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Die ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (im Folgenden „ISK" oder „das Unternehmen") mit Hauptsitz in Osaka, Japan, gab am 1. April die Erneuerung ihrer Unternehmensidentität sowie die Einführung ihres neuen Unternehmensmottos „Local Insight, Global Impact" bekannt. Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zur Verwirklichung seiner mittel- bis langfristigen Vision, der „Vision 2030". In Zukunft werden alle Unternehmen der ISK-Gruppe die neue Marke einführen, um die Umsetzung der Vision voranzutreiben.

Die Philosophie hinter dem Unternehmensmotto

„Local Insight, Global Impact" spiegelt die Stärken und Ziele der ISK-Gruppe wider: Das Bekenntnis, durch die Kraft der Chemie weiterhin Mehrwert zu schaffen – von der Idee über die Innovation bis hin zur Wirkung.

Die Geschäftsaktivitäten der Gruppe sind tief in den Gemeinden und Regionen verwurzelt, in denen sie tätig ist. Dazu gehören lokales Engagement, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Märkte und regulatorischen Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern eingeht, Forschung und Entwicklung, die die Grenzen der Chemie erweitert, eine Produktion, die die Gesellschaft zuverlässig mit unverzichtbaren Produkten versorgt, sowie der Betrieb von Anlagen, der im Zeichen des Umweltschutzes und der Sicherheit steht. Die Fähigkeit der ISK-Gruppe, Werte zu schaffen, beruht auf Basisarbeit in verschiedenen Regionen und an verschiedenen Standorten. Diese Arbeit unterstützt gesellschaftliche Werte wie die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung.

Der neue Unternehmensslogan bringt zum Ausdruck, wie die Gruppe das Wissen und die Erkenntnisse aus diesen vielfältigen, lokalen Lebensweisen bündelt und sie als einheitliche Kraft in Werte umsetzt, die der Gesellschaft insgesamt zugutekommen. Er ist ein prägnanter Ausdruck des Engagements der Gruppe, sich kontinuierlich für eine bessere Zukunft einzusetzen.

Weitere Informationen über die Marken der ISK-Gruppe finden Sie unter: https://www.iskweb.co.jp/eng/brand/

Informationen zum Markensymbol

Im Rahmen dieser Markenauffrischung hat das Unternehmen das seit langem bekannte ISK-Zeichen aus seinem Emblem offiziell als Markensymbol festgeschrieben, das die Werte und die Identität der gesamten Gruppe repräsentiert.