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    Von der CES auf den Markt

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    GOALKER bringt die Unicut-Serie online auf den Markt, während das H3 Pro auf Kickstarter startet

    Von der CES auf den Markt - GOALKER bringt die Unicut-Serie online auf den Markt, während das H3 Pro auf Kickstarter startet
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    SHANGHAI, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- GOALKER gab den offiziellen Verkaufsstart seiner Roboter-Rasenmäher der Unicut-Serie auf Amazon und in seinem Online-Shop bekannt, nachdem die Produktreihe auf der CES 2026 vorgestellt worden war. Die Unicut-Serie vereint KI-gestützte Navigation, präzisen Schnitt und fortschrittliche Sensortechnologie und wurde entwickelt, um die routinemäßige Rasenpflege für moderne Hausbesitzer zu vereinfachen.

    GOALKER UNICUT SERIES

    Die neue Produktreihe wurde für kleine bis mittelgroße Rasenflächen entwickelt und bietet zuverlässiges, autonomes Mähen bei minimalem Einrichtungsaufwand. Dank intelligenter Vernetzung und intuitiver Steuerung über eine mobile App können Nutzer Mähvorgänge planen, die Leistung überwachen und mit minimalem manuellem Aufwand für einen gepflegten Rasen sorgen.

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    Highlights

    • KI-gestützte Navigation mit RTK-Ortung und Bildverarbeitung
    • Intelligente Hinderniserkennung, die mehr als 300 Objekttypen erkennt
    • Präzise Kantenschneidetechnologie mit bis zu 99,8% Rasenabdeckung
    • Leiser Betrieb unter 59 dB für Wohngebiete

    Unicut H1: Intelligente Rasenpflege für mittelgroße Gärten

    Der Unicut H1 ist als Komplettlösung für Rasenflächen von 1.500 konzipiert. Ausgestattet mit RTK-Positionierung und dualer ToF-Bildverarbeitung, nutzt der Mäher KI-gesteuerte Navigation, um sich an die individuelle Gestaltung jedes Gartens anzupassen.

    Sein KI-Bildverarbeitungssystem erkennt und umfährt sowohl statische als auch bewegliche Hindernisse und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb selbst in komplexen Außenbereichen. Der Hinterradantrieb des Mähers bewältigt Steigungen von bis zu 45 % und ermöglicht es ihm, Hügel, Schlaglöcher und unebenes Gelände zu überwinden.

    Mit einer Schnittgeschwindigkeit von0,4 m/s und einem schwimmenden Schneidsystem, das speziell für unebene Rasenflächen entwickelt wurde, liefert der Unicut H1 eine gleichbleibend zuverlässige Mähleistung. Der Unicut H1 ist ab sofort bei Amazon und im Online-Shop von GOALKER erhältlich – mit einem Einführungsrabatt von 15 % (UVP 1299 €).

    Unicut H3 Pro startet auf Kickstarter

    GOALKER stellte außerdem den Unicut H3 Pro vor, der ab sofort auf Kickstarter ab 599 $ erhältlich ist. Der für Rasenflächen von 1.200 m²konzipierte Mäher kombiniert RTK-Positionierung mit einem Vision-Fusion-System für umfassende Umgebungserkennung.

    Ausgestattet mit zwei RGB-Sensoren und einer ToF-Objekterkennungskamerakann der H3 Pro über 300 Arten von Objekten identifizieren und verfolgen, darunter Spielzeug, Gartengeräte, Haustiere und Wildtiere, und dabei in Echtzeit dynamisch sichere Umwege planen.

    Ein intelligenter Algorithmus zur Routenplanung generiert automatisch effiziente Mährouten, während eine 1-cm-Präzisions-Kantenschneidetechnologie dazu beiträgt, eine Rasenabdeckung von 99,8 % zu erreichen.

    „Die Unicut-Serie spiegelt unsere Mission wider, intelligente Rasenpflege zugänglicher zu machen", sagte ein Sprecher von GOALKER. „Durch die Kombination fortschrittlicher Sensortechnologie mit KI-gesteuerter Navigation wollen wir Hausbesitzern eine bequeme und zuverlässige Rasenpflege bieten."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946570/GOALKER_UNICUT_SERIES.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946571/GOALKER_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/von-der-ces-auf-den-markt-goalker-bringt-die-unicut-serie-online-auf-den-markt-wahrend-das-h3-pro-auf-kickstarter-startet-302733598.html



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