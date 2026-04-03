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    Iran

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    Haben Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran behauptet Abschuss eines F-35 mit neuem System
    • Irans Revolutionsgarden melden zweiten Abschuss
    • US bestätigt nicht und Centcom widersprach
    Iran - Haben Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen. Das Kampfflugzeug sei im zentralen Luftraum durch ein neues fortschrittliches Verteidigungssystem abgeschossen worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. Von US-Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

    Es sei bereits der zweite Abschuss eines F-35, behaupteten die Revolutionswächter. "Aufgrund der völligen Zerstörung des Flugzeugs gibt es keine Informationen über das Schicksal des Piloten", hieß es in der Mitteilung. Es sei unwahrscheinlich, dass der Pilot überlebt habe.

    Iranische Meldungen über erfolgreiche Zerstörungen US-amerikanischer Kampfjets hatte das Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) zuletzt zurückgewiesen. Am Donnerstag etwa widersprach Centcom einem vermeintlichen Abschuss über der iranischen Insel Gheschm im Süden des Landes.

    Der F-35-Jet des US-amerikanischen Konzerns Lockheed Martin zählt zu den modernsten Kampfflugzeugen der Welt. Bestätigte Fälle, wonach ein F-35 in einem bewaffneten Konflikt abgeschossen wurde, gibt es bislang nicht./arb/DP/zb





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