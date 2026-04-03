Grünen-Chefin Brantner wirft Trump 'Brandstiftung' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner sieht die USA unter Präsident Donald Trump nicht länger als Partner. Nach Trumps jüngster Rede zum Iran-Krieg wirft sie dem US-Präsidenten "Brandstiftung mit den Mitteln der Außenpolitik" vor.

"Wer offen davon fantasiert, ein Land "in die Steinzeit" zurück zu bomben, macht deutlich, dass er außerhalb einer verantwortungsvollen internationalen Ordnung steht", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig zeigt das Gepöbel der vergangenen Tage gegen Nato-Verbündete: Die USA unter Trump sind kein Partner mehr - sie sind ein Risikofaktor. Die transatlantische Partnerschaft wird von ihm nicht gepflegt, sondern mutwillig beschädigt."