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    Industrie sieht wachsende Chance in Rüstung

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrie verlagert sich zunehmend zur Rüstung
    • Jeder sechste Betrieb in Rüstungsindustrie tätig
    • 2,5 Prozent produzieren explizit militärische Güter
    DIHK - Industrie sieht wachsende Chance in Rüstung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie orientiert sich nach Erkenntnissen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zunehmend in Richtung Rüstungsproduktion. Nach einer Umfrage, die der "Wirtschaftswoche" vorliegt, sieht fast ein Drittel der befragten Industrieunternehmen Chancen für das eigene Geschäftsmodell in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

    "Die Befragung spiegelt die guten Perspektiven in der Verteidigungsindustrie wider - als Folge der geopolitischen Konflikte", sagte DIHK-Experte Rainer Kambeck dem Bericht zufolge. Die allgemeine Wirtschaftslage bleibe hingegen angespannt.

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    Der Sonderauswertung der DIHK zufolge ist bereits jeder sechste Industriebetrieb in Deutschland in die Wertschöpfungskette der Rüstungsindustrie eingebunden. Spitzenreiter sei der Fahrzeugbau, wo 36 Prozent der Unternehmen direkt oder indirekt in der Verteidigungswirtschaft aktiv seien.

    Allerdings produzierten lediglich 2,5 Prozent aller Industriebetriebe explizit militärische Güter, 6,9 Prozent fertigten Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten. Weitere 7,6 Prozent sähen sich als Zulieferer. Mit Blick auf die Zukunft planten über die aktuell 17 Prozent hinaus weitere 12,3 Prozent der Industriebetriebe ein Engagement im Verteidigungssektor./kf/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 1.571 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,32 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.071,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,21 %/+46,40 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen bei Rheinmetall: Tagesvolumen über 800 Mio.€, deutlicher Kurssprung Richtung ~1.500€ nach Aufnahme auf Goldmans Conviction List und Berichterstattung zu Großaufträgen. Teilnehmer erwarten kurzfristige Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen, sehen aber langfristig positives Potenzial wegen großer Auftragslage (u.a. SAFE/Rumänien), institutionellem Kapitalzufluss und technischen/Markt‑Sentiment‑Signalen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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