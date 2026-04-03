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    Hegseth drängt Stabschef des US-Heeres zum Rücktritt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hegseth stellt Führung des US-Heeres jetzt neu auf
    • General Randy George trat mit sofortiger Wirkung zurück
    • Christopher LaNeve übernimmt das Amt kommissarisch
    Hegseth drängt Stabschef des US-Heeres zum Rücktritt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will die Führung des Heeres neu aufstellen. Der Stabschef der Teilstreitkraft, General Randy George, trete mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück, schrieb Pentagon-Sprecher Sean Parnell auf der Plattform X. Der US-Sender CBS News berichtete, Hegseth habe den General zum Rücktritt aufgefordert. Ein Beamter des Ministeriums bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Bericht zutreffe. Andere US-Medien berichteten, Hegseth habe George gefeuert.

    Der Führungswechsel beim Heer passiert, während die USA Krieg gegen den Iran führen. Einen Zusammenhang dazu oder einen anderen spezifischen Grund für den Schritt nannte CBS News nicht. Hegseth wolle jemanden in dem Amt haben, der die Vision umsetze, die Präsident Donald Trump und er für das Heer hätten, berichtete der Sender unter Berufung auf eine mit der Entscheidung vertraute Person. Der stellvertretende Stabschef des Heeres, Christopher LaNeve, wird den Posten dem Bericht zufolge nun kommissarisch übernehmen.

    George war nach einer Nominierung durch Trumps demokratischen Vorgänger Joe Biden 2023 Stabschef des US-Heeres geworden. CBS News zufolge hätte er das Amt üblicherweise noch bis 2027 innegehabt. Der Sender verwies darauf, dass Hegseth bereits mehr als ein Dutzend hochrangige Militärs entlassen hat./fsp/DP/zb





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