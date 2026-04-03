Wadephul besorgt über Trumps Nato-Austrittsdrohung

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul zeigt sich angesichts neuer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Nato-Austritt beunruhigt. "Natürlich besorgen mich solche Aussagen", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zugleich gab er sich aber zuversichtlich, dass ein solcher Schritt der Amerikaner abzuwenden sei: "Ich denke, dass unser klares Bekenntnis und unser entschiedenes Eintreten für das Bündnis die USA davon überzeugen werden, diese Erfolgsstory gemeinsam weiterzuschreiben."

US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Marco Rubio hatten gerade erst wieder die Nato-Mitgliedschaft der USA infrage gestellt. Trump sagte etwa der britischen Zeitung "The Telegraph", es stehe kaum noch zur Debatte, dass die Mitgliedschaft der USA nach dem Ende des Iran-Krieges überdacht werden müsse. Trump ist verärgert darüber, dass diverse Nato-Mitglieder den Krieg der USA und Israels gegen den Iran nicht unterstützen.