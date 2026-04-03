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    Raffinerie in Kuwait von Drohnen getroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen treffen Mina Al-Ahmadi Raffinerie Brände
    • Betriebseinheiten brennen Rettungskräfte im Einsatz
    • Keine Berichte über Opfer Raffinerie nicht abgeschaltet
    Raffinerie in Kuwait von Drohnen getroffen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - In Kuwait haben Drohnen am frühen Morgen die Mina Al-Ahmadi Raffinerie getroffen. Wie die staatliche Kuwait Petroleum Company (KPC) auf X mitteilte, seien in mehreren Betriebseinheiten Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte seien im Einsatz, um die Brände zu löschen. Es gebe keine Berichte zu Opfern. KPC berichtete nicht, die Raffinerie abgeschaltet zu haben.

    Die Raffinerie war auch schon in der Vergangenheit Ziel von Angriffen geworden und vor zwei Wochen daher auch abgeschaltet worden. Die Anlage gehört zu den wichtigsten Ölraffinerien des Landes und auch der Golfregion.

    Der Iran greift auch mehr als vier Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen sich immer wieder seine benachbarten Golfstaaten, die US-Militärstützpunkte beherbergen, mit Raketen und Drohnen an./mar/DP/zb





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