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    Feinstaub-Alarm auf Zypern - Experten warnen vor Arbeit im Freien

    Für Sie zusammengefasst
    • Dichte Sahara-Staubwolke beeinträchtigt Zyperns Alltag
    • Tausende Schüler und Lehrkräfte in geschlossenen Klassen
    • Hohe Feinstaubwerte bis Samstag Außenarbeit verschieben
    Feinstaub-Alarm auf Zypern - Experten warnen vor Arbeit im Freien
    Foto: Siarhei - 356130783

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Eine dichte Staubwolke aus der Sahara sorgt für erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben in Zypern. Besonders betroffen ist der Schulbetrieb: Tausende Schüler und Lehrkräfte verbringen den Schultag in geschlossenen Klassenräumen. Dies berichtete der zyprische Rundfunk (RIK). In den vergangenen Tagen hatte der Staub bereits die Ägäis beeinträchtigt.

    Laut dem Zivilschutz liegen die Feinstaubkonzentrationen in Zypern landesweit deutlich über dem Normalwert. Am Freitagmorgen wurden teils extrem hohe Feinstaubwerte gemessen: In Nikosia lag die Konzentration um 7.00 Uhr bei 1167,7 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³). Die Alarmstufe liegt international bei 50 µg/m³. Arbeiten im Freien sollten deswegen bis zur Abnahme des Phänomens verschoben werden, sagen die Behörden.

    Das Staubereignis soll laut Wetteramt voraussichtlich bis Samstag andauern./tt/DP/zb





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