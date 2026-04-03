    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Panama Papers'

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit

    Für Sie zusammengefasst
    • Zehn Jahre seit Veröffentlichung der Panama Papers
    • Finanzamt Kassel leitete Auswertung und Weitergabe
    • 11,5 Millionen Dokumente führten zu Rücktritten
    'Panama Papers' - Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Vor zehn Jahren sind die sogenannten "Panama Papers" veröffentlicht worden. Durch das Datenleck wurden weltweit Fälle von Steuerkriminalität und Geldwäsche aufgedeckt. Hessen spielte bei der Auswertung der Unterlagen eine zentrale Rolle.

    Finanzamt Kassel federführend in Hessen

    "Hessen hat in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt federführend die Auswertung übernommen und Ermittlungsbehörden im In- und Ausland Daten zur Aufklärung möglicher Straftaten zur Verfügung gestellt", erklärte die Landesregierung anlässlich des zehnten Jahrestags der Veröffentlichung der "Panama Papers". Allein aus dem zuständigen Finanzamt Kassel heraus habe das Land über 2.500 Datenpakete an mehr als 30 Länder für die Panama Papers weitergeleitet.

    Die Steuerfach- und IT-Experten in Kassel hätten die Aufbereitung, Sichtung und die erste Auswertung der Daten durchgeführt. Das habe den anderen Bundesländern und Behörden eine effiziente Nutzung der bereitgestellten Informationen in dortigen Besteuerungs- und möglichen Steuerstrafverfahren ermöglicht.

    Erfahrungen auch bei Ermittlungen zu weiteren Leaks genutzt

    Damals seien die Grundlagen für den steten Austausch von Erfahrungen sowie von technischem und steuerfachlichem Wissen gelegt worden. "Dieses Netz wurde und wird weiterhin bei der Auswertung weiterer Leaks genutzt, etwa für die "Paradise" und "Pandora Papers" oder die "Bahamas" und die "Malta Leaks"", betonte die Landesregierung. Die Hessische Steuerverwaltung übernehme auch weiterhin dank der aufgebauten Expertise eine zentrale Rolle bei der Aufbereitung und Analyse entsprechender Daten.

    "Die "Panama Papers" waren ein Weckruf", sagte Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) laut Mitteilung. "Sie haben gezeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit und moderne Ermittlungsmethoden sind." Hessen habe von Anfang an Verantwortung übernommen und tue das bis heute.

    Datenleck mit 11,5 Millionen Dokumenten

    Im Frühjahr 2016 hatten die "Süddeutsche Zeitung" und weitere Medien des Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ) die Geschäfte von in Panama gegründeten Briefkastenfirmen offengelegt. Durch ein riesiges Datenleck waren der Zeitung 11,5 Millionen Dokumente zugespielt worden. Fast 400 Reporter aus mehr als 80 Ländern beteiligten sich an den Recherchen.

    Dabei tauchten unter anderem die Namen von 140 Politikern und engen Vertrauten auf. In Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson. In Pakistan wurde Ministerpräsident Nawaz Sharif des Amtes enthoben./nis/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    'Panama Papers' Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit Vor zehn Jahren sind die sogenannten "Panama Papers" veröffentlicht worden. Durch das Datenleck wurden weltweit Fälle von Steuerkriminalität und Geldwäsche aufgedeckt. Hessen spielte bei der Auswertung der Unterlagen eine zentrale Rolle. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     