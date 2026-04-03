Passives Einkommen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Mit einer Dividendenrendite von +13,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
BW Offshore ist ein führender Anbieter von FPSOs für die Öl- und Gasindustrie, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind SBM Offshore, Modec und Teekay Offshore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Offshore-Projekte zu bieten.
Dividenden & passives Einkommen: Mit BW Offshore nachhaltige Einkommensströme aufbauen
BW Offshore gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +13,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+41,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,25 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in BW Offshore investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +39,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
BW Offshore verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +13,56 %.
Mit +13,56 % Dividendenrendite bietet BW Offshore ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +41,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen BW Offshore für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +13,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,25.
BW Offshore weißt eine Marktkapitalisierung von 848,50 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +13,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
BW Offshore Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.04.2026
Die BW Offshore Aktie ist bisher um -0,43 % auf 4,5900€ gefallen. Das sind -0,0200 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +13,56 %, eine Investition von etwa 44.248€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,726281
|+111,91 %
|+13,56 %
|2025
|0,342730
|+32,83 %
|+10,48 %
|2024
|0,258018
|+78,44 %
|+10,44 %
|2023
|0,144598
|+11,58 %
|+6,06 %
|2022
|0,129596
|0,00 %
|+4,84 %
Warum BW Offshore für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +13,56 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +41,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,25
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
BW Offshore Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,94 %
|1 Monat
|-0,98 %
|3 Monate
|+20,16 %
|1 Jahr
|+77,78 %
Informationen zur BW Offshore Aktie
Es gibt 185 Mio. BW Offshore Aktien. Damit ist das Unternehmen 848,50 Mio. € wert.
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Ob die BW Offshore Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BW Offshore Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.