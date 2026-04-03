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    Kuwait

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    Wasser-Entsalzungsanlage bei Angriff beschädigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff beschädigt Entsalzungsanlage und Kraftwerk
    • Kuwaits Trinkwasser überwiegend durch Entsalzung
    • Raffinerie Mina Al-Ahmadi meldet Feuer in Einheiten
    Kuwait - Wasser-Entsalzungsanlage bei Angriff beschädigt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf eine Entsalzungsanlage und ein Kraftwerk in Kuwait sind nach offiziellen Angaben Teile der Einrichtung beschädigt worden. Einsatzkräfte seien im Einsatz, um den Betrieb der Anlagen fortführen zu können, hieß es in einer Stellungnahme des zuständigen Ministeriums. Bisher gebe es nur Sachschäden.

    Als besonders trockenes und wasserarmes Land ist Kuwait von Entsalzungsanlagen abhängig. Trinkwasser entsteht in Kuwait größtenteils aus dem energiehungrigen Prozess der Entsalzung. Schäden an den Anlagen können zudem schwere Folgen für die Umwelt haben.

    Schon am Morgen hatte die staatliche Kuwait Petroleum Company über einen Angriff mit Sachschäden an der wichtigen Mina Al-Ahmadi Raffinerie berichtet. Dabei sei in mehreren Betriebseinheiten Feuer ausgebrochen./mar/DP/zb





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