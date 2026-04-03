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    US-Vizepräsident Vance trifft Orban kurz vor Wahl in Ungarn

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei veröffentlicht umfangreiche Straßensperren
    • Vance trifft Orban und hält Rede zur Partnerschaft
    • Besuch wird vor Parlamentswahl als Wahlkampfhilfe gesehen
    US-Vizepräsident Vance trifft Orban kurz vor Wahl in Ungarn
    Foto: Siarhei - 356130783

    BUDAPEST (dpa-AFX) - In Ungarn laufen Vorbereitungen für einen Besuch des US-Vizepräsidenten JD Vance nach Ostern. Die Polizei veröffentlichte aus diesem Grund eine lange Liste mit Straßensperren in Budapest für kommenden Dienstag und Mittwoch. Für diese beiden Tage hatte das Weiße Haus kurz zuvor die Vance-Visite angekündigt.

    Der US-Vizepräsident will in Budapest Ministerpräsident Viktor Orban treffen und eine Rede zur "reichhaltigen Partnerschaft" zwischen den beiden Ländern halten, wie das Weiße Haus mitteilte.

    Brisant ist der Besuch vor allem deshalb, weil wenige Tage später, am 12. April, in Ungarn die Parlamentswahl stattfindet. Der Rechtspopulist Orban könnte Umfragen zufolge verlieren. Beobachter werten Vances Besuch als Wahlkampfhilfe für Orban, der seit 2010 Regierungschef von Ungarn ist.

    Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump und teilt dessen politische Ansichten. Mehrfach hat er den US-Präsidenten in dessen Residenz in Mar-a-Lago in Florida besucht. Im Februar war US-Außenminister Marco Rubio zu einer offiziellen Visite in Ungarn./kl/DP/zb






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