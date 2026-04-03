US-Vizepräsident Vance trifft Orban kurz vor Wahl in Ungarn

BUDAPEST (dpa-AFX) - In Ungarn laufen Vorbereitungen für einen Besuch des US-Vizepräsidenten JD Vance nach Ostern. Die Polizei veröffentlichte aus diesem Grund eine lange Liste mit Straßensperren in Budapest für kommenden Dienstag und Mittwoch. Für diese beiden Tage hatte das Weiße Haus kurz zuvor die Vance-Visite angekündigt.

Der US-Vizepräsident will in Budapest Ministerpräsident Viktor Orban treffen und eine Rede zur "reichhaltigen Partnerschaft" zwischen den beiden Ländern halten, wie das Weiße Haus mitteilte.