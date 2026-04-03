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    EUR/CHF

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    Seitwärts: EUR/CHF notiert bei 0,92121 CHF

    EUR/CHF konsolidiert fast unverändert bei 0,92121 CHF.

    EUR/CHF - Seitwärts: EUR/CHF notiert bei 0,92121 CHF
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/CHF zeigt sich stabil bei 0,92121CHF. Mit nur -0,03 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,08 %
    1 Monat +1,42 %
    3 Monate -0,85 %
    1 Jahr -2,99 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000CHF in EUR/CHF investiert, lag der Preis bei 1,090838CHF. Heute notiert EUR/CHF bei 0,92121CHF. Ihr Einsatz wäre nun 844,4962CHF wert – ein Zuwachs von -15,55 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Der Franken ist nicht nur Zahlungsmittel der Schweiz und Liechtensteins, sondern auch Symbol für Stabilität. Im Währungspaar EUR-CHF spiegeln sich Zinsentscheidungen, Wirtschaftsdaten und globale Risiken wider. Schwankungen im Kurs wirken sich unmittelbar auf Exporte, Kapitalflüsse und Anlageentscheidungen aus, was den Franken besonders bedeutend macht.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/CHF

    +0,14 %
    +0,66 %
    +2,43 %
    -0,83 %
    -1,27 %
    -6,65 %
    -16,56 %
    -15,35 %
    -42,09 %
    ISIN:EU0009654078WKN:965407





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    Markt Bote
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