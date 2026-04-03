Seitwärts: USD/JPY notiert bei 159,62200 JPY

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000JPY in USD/JPY angelegt hat, zahlte damals 111,6814JPY. Heute, bei 159,62200JPY, wäre daraus ein Vermögen von 7.146,31JPY geworden – ein Plus von +42,93 %.

Informationen zum Japanischen Yen

Der Yen gilt als Symbol für Stabilität und wird weltweit als Reservewährung genutzt. Das Paar EUR-JPY wird von Notenbankpolitik, wirtschaftlichen Trends und globalen Krisen bestimmt. Kursbewegungen wirken sich direkt auf Exporteure und Investoren aus, weshalb der Yenkurs zu den meistbeachteten Indikatoren an den Devisenmärkten gehört.

Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.