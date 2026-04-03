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    Musk strebt bei SpaceX-Börsengang 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX IPO Bewertung von über zwei Billionen Dollar
    • Geplanter Emissionserlös rund 75 Milliarden Dollar
    • Betreibt Starlink und brachte xAI zur Fusion ein
    IPO/Kreise - Musk strebt bei SpaceX-Börsengang 2-Billionen-Dollar-Bewertung an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Damit würde die Bewertung noch einmal deutlich höher liegen als noch Mitte der Woche spekuliert.

    Der angepeilte Emissionserlös aus der Aktienplatzierung belaufe sich weiter auf rund 75 Milliarden Dollar (65 Mrd Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit würde nur ein geringer Teil des Aktienkapitals an die Börse gebracht werden. Es wäre aber der mit Abstand größte Börsengang in der Geschichte. Bisher hält der saudi-arabische Ölkonzern Aramco mit knapp 30 Milliarden Dollar den Rekord.

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    Den Kreisen zufolge gehen die Emissionsbanken mit der geplanten Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar in die anstehenden Gespräche mit potenziellen Investoren. Die an dem Börsengang beteiligten Akteure wollten die Informationen offiziell nicht kommentieren, hieß es weiter in dem Bericht.

    Am Mittwoch hatten Bloomberg und das "Wall Street Journal" berichtet, dass SpaceX einen Antrag für eine Aktienplatzierung bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Auch dazu hatte sich das Unternehmen nicht offiziell geäußert. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt.

    SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink - und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Bei der Fusion Anfang Februar war der neue Konzern Berichten zufolge noch mit lediglich 1,25 Billionen Dollar bewertet worden.

    Sollte eine Platzierung zu einer Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar gelingen, würde dem KI- und Weltraumunternehmen auf Anhieb der Sprung unter die wertvollsten börsennotierten Unternehmen gelingen - bei einem gleichzeitig nur geringen Streubesitz.

    Aktuell sind nur Nvidia (4,3 Billionen) , Apple (3,8) , Alphabet (3,6) , Microsoft (2,7) und Amazon (2,3) mehr als zwei Billionen Dollar wert./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 181,8 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +57,53 %/+108,49 % bedeutet.




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