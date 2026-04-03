Verbrennerautos werden Schicksal von Pferden teilen

New York (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno prophezeit Verbrennerautos ein ähnliches Schicksal, wie es die Pferde hatten. "Die waren mal Fortbewegungsmittel, inzwischen sind sie Freizeitspaß", sagte Leno dem "Spiegel".



Dabei ist der Comedian selbst ein großer Fan von Verbrennungsmotoren. Nach seiner Karriere im US-Fernsehen ist er mit seiner Show "Jay Leno`s Garage" zu einem der erfolgreichsten Auto-Influencer der Welt geworden, seinen YouTube-Kanal haben knapp vier Millionen Menschen abonniert. Leno verfügt über eine Sammlung mit knapp 400 Autos und Motorrädern.





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