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    Jay Leno

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    Verbrennerautos werden Schicksal von Pferden teilen

    Jay Leno - Verbrennerautos werden Schicksal von Pferden teilen
    Foto: Pferde (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno prophezeit Verbrennerautos ein ähnliches Schicksal, wie es die Pferde hatten. "Die waren mal Fortbewegungsmittel, inzwischen sind sie Freizeitspaß", sagte Leno dem "Spiegel".

    Dabei ist der Comedian selbst ein großer Fan von Verbrennungsmotoren. Nach seiner Karriere im US-Fernsehen ist er mit seiner Show "Jay Leno`s Garage" zu einem der erfolgreichsten Auto-Influencer der Welt geworden, seinen YouTube-Kanal haben knapp vier Millionen Menschen abonniert. Leno verfügt über eine Sammlung mit knapp 400 Autos und Motorrädern.

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    Während andere prominente Oldtimerfans Elektroautos ablehnen, glaubt Leno an ihren Erfolg: Am Ende werde das Geld entscheiden, sagte er. "Wenn Elektroautos immer billiger werden und Benzin immer teurer, werden die Leute umsteigen." Dementsprechend kritisch sieht der Moderator die Politik der Trump-Regierung, die Elektromobilität und erneuerbare Energien eher ausbremst als vorantreibt. Auch den Kulturkampf um die Mobilität hält Leno für einen Fehler, den unter anderem Tesla-Chef Elon Musk teuer bezahle: "Elon war seiner Zeit weit voraus. Dann hat er sich und seine Autos politisch positioniert und großen Schaden angerichtet."

    Musk hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend an Trump und dessen MAGA-Bewegung angenähert und damit Teile seiner Kundschaft vergrault.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursfolgen möglicher FSD‑Zulassungen in den Niederlanden und Skepsis, dass das große kommerzielle Wachstum oder sofortigen Kursschub bringt. Es wird ein hohes Kursziel (Wedbush ~600$) genannt. Teilnehmer kritisieren mögliche Überbewertung gegenüber Umsatz/Gewinn, fragliche Margen, schwache Autonomie‑/Robotik‑Aussichten und Cash‑Risiken. Charttechnisch wird die Aktie als angeschlagen/abwärtsgefährdet beschrieben, Lieferzahlen und Marktreaktionen werden als Kursfaktoren diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
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    Jay Leno Verbrennerautos werden Schicksal von Pferden teilen Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno prophezeit Verbrennerautos ein ähnliches Schicksal, wie es die Pferde hatten. "Die waren mal Fortbewegungsmittel, inzwischen sind sie Freizeitspaß", sagte Leno dem …
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