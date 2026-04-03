Jay Leno
Verbrennerautos werden Schicksal von Pferden teilen
Foto: Pferde (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno prophezeit Verbrennerautos ein ähnliches Schicksal, wie es die Pferde hatten. "Die waren mal Fortbewegungsmittel, inzwischen sind sie Freizeitspaß", sagte Leno dem "Spiegel".
Dabei ist der Comedian selbst ein großer Fan von Verbrennungsmotoren. Nach seiner Karriere im US-Fernsehen ist er mit seiner Show "Jay Leno`s Garage" zu einem der erfolgreichsten Auto-Influencer der Welt geworden, seinen YouTube-Kanal haben knapp vier Millionen Menschen abonniert. Leno verfügt über eine Sammlung mit knapp 400 Autos und Motorrädern.
Dabei ist der Comedian selbst ein großer Fan von Verbrennungsmotoren. Nach seiner Karriere im US-Fernsehen ist er mit seiner Show "Jay Leno`s Garage" zu einem der erfolgreichsten Auto-Influencer der Welt geworden, seinen YouTube-Kanal haben knapp vier Millionen Menschen abonniert. Leno verfügt über eine Sammlung mit knapp 400 Autos und Motorrädern.
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Während andere prominente Oldtimerfans Elektroautos ablehnen, glaubt Leno an ihren Erfolg: Am Ende werde das Geld entscheiden, sagte er. "Wenn Elektroautos immer billiger werden und Benzin immer teurer, werden die Leute umsteigen." Dementsprechend kritisch sieht der Moderator die Politik der Trump-Regierung, die Elektromobilität und erneuerbare Energien eher ausbremst als vorantreibt. Auch den Kulturkampf um die Mobilität hält Leno für einen Fehler, den unter anderem Tesla-Chef Elon Musk teuer bezahle: "Elon war seiner Zeit weit voraus. Dann hat er sich und seine Autos politisch positioniert und großen Schaden angerichtet."
Musk hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend an Trump und dessen MAGA-Bewegung angenähert und damit Teile seiner Kundschaft vergrault.
Musk hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend an Trump und dessen MAGA-Bewegung angenähert und damit Teile seiner Kundschaft vergrault.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursfolgen möglicher FSD‑Zulassungen in den Niederlanden und Skepsis, dass das große kommerzielle Wachstum oder sofortigen Kursschub bringt. Es wird ein hohes Kursziel (Wedbush ~600$) genannt. Teilnehmer kritisieren mögliche Überbewertung gegenüber Umsatz/Gewinn, fragliche Margen, schwache Autonomie‑/Robotik‑Aussichten und Cash‑Risiken. Charttechnisch wird die Aktie als angeschlagen/abwärtsgefährdet beschrieben, Lieferzahlen und Marktreaktionen werden als Kursfaktoren diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
GAP-Minder schrieb 04.04.26, 08:45
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In der genannten Quelle bleibt es vage, von wem die Aussagen stammen. Daher glaube ich an die Zulassung von FSD (es braucht auch eine andere Bezeichnung) in den Niederlanden erst, wenn diese amtlich ist. Und den riesigen kommerziellen Erfolg einer Zulassung sehe ich auch noch nicht. Aber es werden bei Tesla immer dann gerne Dinge angekündigt, wenn gerade ein Absturz der Aktie droht, es wäre nicht das erste Mal…
GAP-Minder schrieb 30.03.26, 20:09
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Die hier immer wieder vorgebrachten Anmerkungen zu den Luftschlössern von Lügen-Elon erreichen wohl auch langsam die Börse. Heute könnte es mal wieder ein neues Jahrestief geben. Es wird nicht das letzte bleiben…
asw22 schrieb 30.03.26, 18:40
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Das ist auch sowas, das habe ich nicht verstanden: Wie kann überhaupt jemand ernsthaft glauben, allein durch kameragetriebene Informationen könne ein Fahrzeug so sehr autonom fahren, dass das Lenkrad raus kann? Es ist ja das eine Ding, was zu bauen was 99,95% der Fahrsituationen beherrscht, aber 100%. Der Unterschied ist da vielen glaub ich gar nicht klar.
Da spielt es auch keine Rolle mehr wie widersprüchlich das Geschäftsmodell ist: Warum will Tesla die Dinger denn überhaupt verkaufen, wenn die privaten Käufer die Dinger profitabel vermieten könnten? Wenn das geht, dann würde ich die ja behalten als Hersteller.
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