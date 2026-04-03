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    US-Zölle

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    Pharmabranche fürchtet um europäische Standorte

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Zölle bedrohen europäische Arzneimittelstandorte
    • Abwanderung von Forschung und Produktion in die USA
    • Warnung vor Schäden an Patienten und Lieferketten
    US-Zölle - Pharmabranche fürchtet um europäische Standorte
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    BERLIN/BASEL (dpa-AFX) - Arzneimittel-Hersteller in Deutschland und der Schweiz sehen in den neu angekündigten US-Zöllen auf Pharmaprodukte eine Bedrohung für europäische Produktionsstandorte. "Mittelfristig besteht die Gefahr, dass Teile der Produktion und Forschung in die USA abwandern", wo regulatorische und finanzielle Anreize locken, hieß es vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) in Berlin. Der Schweizer Verband Interpharma warnte vor negativen Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten.

    Die US-Regierung will Pharmakonzerne mit einem Aufschlag von 100 Prozent dazu bewegen, sich in den USA anzusiedeln. Deutschland und alle anderen EU-Staaten sowie die Schweiz, Japan und Südkorea sind jedoch wegen separater Abkommen davon ausgenommen. Für sie gelten Zollsätze bis zu 15 Prozent.

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    Warnung vor Folgen für Patienten weltweit

    Dennoch bewerten die Pharmaverbände die angekündigten Maßnahmen als massiven Eingriff in den Medikamenten-Markt. Die Zölle "gefährden die globalen Produktions- und Lieferketten für Arzneimittel, behindern Forschung und Entwicklung und schaden letztlich Patientinnen und Patienten weltweit", warnte Interpharma in Bern.

    Einzelne Hersteller können Zölle vermeiden, indem sie verstärkt in den Vereinigten Staaten investieren und produzieren, und indem sie dort ihre Preise senken. Unter anderem haben die Schweizer Branchenriesen Novartis und Roche im Dezember entsprechende Vereinbarungen mit der US-Regierung abgeschlossen.

    Wegen des Drucks aus den USA stehen nun auch Investitionen am deutschen Standort auf dem Prüfstand, wie VFA-Präsident Han Steutel sagte. Umso wichtiger sei es, auch in Europa einen bedeutenden Markt zu entwickeln. Der Branchenvertreter forderte niedrigere Ansiedlungskosten, schnellere Verfahren und Innovationsförderungen. "Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung entschieden die Belange des Wirtschaftsstandorts Deutschland in den Blick nimmt", sagte er./al/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 39,55 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,87 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +21,37 %/+36,54 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Analysten-, Fundamentaldaten und Prozessrisiken der Bayer-Aktie: Barclays setzt Overweight mit Ziel €48; viele Mitglieder erwarten Kurssteigerungen und Dividenden ab 2027. Diskutiert werden Bayers Pharmaziele bis 2030 (Wachstum ab 2027, operative Marge rund 30%), mögliche US‑Expansion und Akquisitionen, EU‑Zulassung für Kerendia sowie die anstehende US‑Supreme‑Court‑Verhandlung und deren Einfluss auf die Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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