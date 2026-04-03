Diesel-Preis erreicht erneut Rekordwert

BERLIN (dpa-AFX) - Diesel ist in Deutschland erneut teurer geworden - der Preis hat damit den nächsten Rekordwert erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter gestern im Tagesdurchschnitt 2,346 Euro. Der bisherige Höchststand wurde am Mittwoch mit 2,327 Euro verzeichnet. Aus Sicht des ADAC lassen sich die hohen Preise nur teilweise durch den vom 1. auf den 2. April gestiegenen Ölpreis erklären.

"Die Umstellung auf das sogenannte Österreich-Modell hat die Preisentwicklung eher befördert als begrenzt", sagt eine ADAC Sprecherin. "Die Preise sind seitdem auf einem zu hohen Niveau."