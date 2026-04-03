Litauen stellt Ermittlungen zu Beschädigung an Ostsee-Kabel ein

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen hat die Generalstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zu der Beschädigung eines Kommunikationskabels in der Ostsee eingestellt. Die Voruntersuchungen haben ergeben, dass Litauen durch den Vorfall kein Schaden entstanden sei, da er sich der in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens zugetragen habe, wie die Behörde des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius mitteilte.

Diese Schlussfolgerung sei demnach gezogen worden, nachdem anhand präziser geografischer Koordinaten die genaue Schadensstelle ermittelt worden sei. In Schweden und Finnland liefen die Untersuchungen aber weiter, hieß es in der Mitteilung.