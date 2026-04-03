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    WDH/Ölverschmutzung

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    Schweden durchsucht Ostsee-Tanker

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwedische Küstenwache durchsucht Tanker Flora 1
    • Flora 1 auf EU-Sanktionsliste Flaggenstatus unklar
    • Vom Hafen Ust-Luga im Finnischen Meerbusen ausgelaufen
    WDH/Ölverschmutzung - Schweden durchsucht Ostsee-Tanker
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, das Schiff sei von einem finnischen Hafen aus unterwegs gewesen. Richtig ist, dass es von einem Hafen im Finnischen Meerbusen unterwegs war.)

    LONDON (dpa-AFX) - Die schwedische Küstenwache hat einen mutmaßlich zur russischen Schattenflotten gehörenden Tanker durchsucht. Die Besatzung steht im Verdacht, für eine großflächige Mineralölverschmutzung in der Ostsee östlich von Gotland verantwortlich zu sein. Bei der Untersuchung habe sich herausgestellt, dass der Tanker, die "Flora 1", auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehe, teilte die Küstenwache mit. Der Flaggenstatus sei unklar.

    Die "Flora 1" wurde den Angaben zufolge an einen Ankerplatz vor Ystad gebracht. Das Schiff sei von einem Hafen im Finnischen Meerbusen mit unklarem Ziel unterwegs gewesen. Die schwedische Staatsanwaltschaft leitete eine Voruntersuchung ein. Der Internetseite "Vesselfinder" zufolge, die Positionsdaten von Schiffen verfolgt, kam der Tanker vom russischen Hafen Ust-Luga.

    Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die von den westlichen Alliierten im Verlauf des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen zu umgehen. Meist sind es ältere Tanker, bei denen ein höheres Risiko für Umweltverschmutzungen unter anderem durch undichte Öltanks besteht./mj/DP/he




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