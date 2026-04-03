Bitcoin kratzt an 67K: Altcoins uneinheitlich vor dem Wochenende - 03.04.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,11 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 67.284,94USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,26 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,06 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,52 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,42 %, ETH/USD um +3,29 %, SOL/USD um -3,29 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,58 %.