Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin kratzt an 67K: Altcoins uneinheitlich vor dem Wochenende - 03.04.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,11 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 67.284,94USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,26 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,06 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,52 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,42 %, ETH/USD um +3,29 %, SOL/USD um -3,29 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,58 %.
+0,11 %
+5,44 %
-2,65 %
-26,37 %
-17,36 %
+504,52 %
+0,88 %
+6,36 %
+1,75 %
-36,00 %
+33,53 %
+457,88 %
+0,85 %
+1,91 %
-5,55 %
-42,44 %
-38,14 %
+420,31 %
+0,20 %
+0,59 %
-7,80 %
-40,64 %
-31,93 %
+3.306,11 %
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