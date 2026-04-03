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    Angriffe auf arabische Länder gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Jordanien meldet Verletzte und zwei Raketen
    • Kuwait meldet Schäden an Entsalzungsanlage
    • VAE fingen heute 18 Raketen und 47 Drohnen ab
    ROUNDUP - Angriffe auf arabische Länder gehen weiter
    Foto: Jan Woitas - dpa

    AMMAN (dpa-AFX) - Auch in der fünften Woche des Iran-Kriegs gibt es Angriffe auf arabische Länder.

    In Abu Dhabi seien zwölf Menschen durch herabfallende Trümmerteile in der Region Adschban verletzt worden. Die Verletzten seien nepalesischer und indischer Staatsangehörigkeit, schrieb das Medienbüro der Stadt Abu Dhabi auf X. Eine Gasanlage stellte derweil in dem Emirat nach offiziellen Angaben den Betrieb ein. Trümmerteile seien nach einer Luftverteidigungsaktion auf das Gelände der Habshan Gasanlage gefallen, hieß es vom Medienbüro der Stadt. Insgesamt hätten die Vereinigten Arabischen Emirate am Freitag 18 ballistische Raketen, 4 Marschflugkörper und 47 Drohnen abgefangen, teilten die Streitkräfte des Landes mit.

    Auch Jordanien meldete Verletzte. Die Armee habe zwei Raketen, die auf Ziele im Land ausgerichtet waren, abgeschossen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Petra mit. Die beiden Verletzten seien in stabilem Zustand.

    In Kuwait seien Einsatzkräfte im Einsatz, um den Betrieb einer Entsalzungsanlage fortführen zu können, hieß es in einer Stellungnahme des zuständigen Ministeriums. Iran habe die Anlage angegriffen und Schäden verursacht, hieß es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.

    Bahrain und Saudi-Arabien meldeten den Abschuss von Drohnen./mar/DP/he





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