US-Arbeitslosenquote im März wieder auf 4,3 Prozent gesunken

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im März leicht auf 4,3 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Im Februar waren es noch 4,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank im gleichen Zeitraum von 7,6 auf 7,2 Millionen.Die Unternehmen in den USA bauten dem Ministerium zufolge im März rund 178.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft auf. Gerade im Gesundheitswesen, Baugewerbe, Transport und der Logistik wurden Stellen geschaffen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,8 Millionen Menschen (Februar: 1,9 Millionen).Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.