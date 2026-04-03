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    Maschinenbau 'enttäuscht' über neue US-Zollregeln

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Zolländerung 25 Prozent Zoll auf viele Maschinen
    • Unternehmen bekommen keine Zeit zur Umstellung
    • Strafzölle bis zu 200 Prozent bedrohen viele Betriebe
    Maschinenbau 'enttäuscht' über neue US-Zollregeln
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau kritisiert die geänderten Zollregeln bei Stahl und Aluminium der US-Regierung. "Für viele Maschinen aus Europa wird ab dem 6. April ein pauschaler Zollsatz von 25 Prozent fällig. Der europäische Maschinenbau wird dadurch in vielen Fällen stärker belastet als zuvor - das ist enttäuschend", teilt der Branchenverband VDMA mit.

    Besonders herausfordernd für die Unternehmen sei, dass sie keine Zeit bekämen, sich auf die Umstellung vorzubereiten. Die Neuregelungen waren am Donnerstag bekanntgegeben worden.

    Risiko hoher Strafzölle

    Unternehmen müssten weiterhin nachweisen, wo der verbaute Stahl und das verbaute Aluminium gegossen oder geschmolzen wurde, erklärt der Verband. Dies sei für viele Betriebe nicht leistbar. Das Risiko von Strafzöllen bis zu 200 Prozent bleibe bestehen.

    Zwar gebe es eine begrenzte Entlastung für einige Unternehmen, da für einzelne Maschinenbauprodukte wie Spritzgießmaschinen und Fördertechnik befristet bis zum 31. Dezember 2027 ein Zolldeckel von 15 Prozent gelte. "Produkte, die überwiegend aus Stahl und Aluminium bestehen, werden dagegen deutlich schlechter gestellt. Für sie fallen künftig 50 Prozent Zoll auf das gesamte Produkt an", heißt es in der Mitteilung./isa/DP/he




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